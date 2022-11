Questo mese, Qualcomm ospiterà lo Snapdragon Summit. In seguito all’occasione, l’industria anticiperà il debutto del nuovo chip di punta Snapdragon della serie Xiaomi 13. Quest’anno, la serie Xiaomi 13 dovrebbe avere almeno due smartphone. Sono previsti Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in quattro colori, secondo il famoso blogger Weibo DCS. Nero, bianco, verde e rosa sono i colori. Le varianti verde e rosa saranno disponibili in pelle semplice. Secondo il blogger, la variante in ceramica Xiaomi 13 Pro è stata ordinata e provata presso BYD. Tuttavia, non sappiamo se l’intero device sarà realizzato in ceramica o vetro.

Ricorda che lo Xiaomi 12S Ultra è realizzato in pelle di silicone ecologica. Non esisteva una versione in ceramica di questo device. Gli utenti possono pulire rapidamente il gadget con un panno delicato e non si stacca facilmente dopo un uso prolungato. Per rendere lo Xiaomi 12S Ultra più delicato sulla pelle, Xiaomi ha modificato il suo tessuto in pelle di vitello.

Xiaomi 13 Pro potrebbe utilizzare il nuovo Snapdragon 8 Gen 2

Secondo le fonti, la serie Xiaomi 13 presenterà alcune modifiche. Lo Xiaomi 13 avrà uno schermo a quattro lati sottile e dritto. Xiaomi Mi 13 Pro includerà uno schermo curvo Samsung 2K E6 iperboloide da 6,7 ​​pollici. Avrà, tuttavia, un telaio più sottile rispetto alla versione precedente. Questo smartphone avrà anche funzionalità di fascia alta, come il modulo della fotocamera organizzato in modo simile al 12S Ultra.

Il Qualcomm Snapdragon Summit di quest’anno si terrà dal 14 al 17 novembre ed è probabile che vengano introdotte CPU di punta come Snapdragon 8 Gen 2. Si ritiene che la serie Xiaomi 13 sia la prima a utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen 2.