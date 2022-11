Nel 2024, Apple rilascerà al pubblico l’iPhone SE4 a un prezzo più ragionevole. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle dimensioni del display incluso con questo dispositivo. Tuttavia, Ross Young ha affermato ieri che Apple sta già pensando alle dimensioni dello schermo e ai materiali dello schermo per la prossima iterazione dell’iPhone SE. Esistono due diverse iterazioni sia di un display OLED da 6,1 pollici che di uno schermo LCD da 5,7 pollici. Ciò non implica che la società con sede a Cupertino rilascerà due modelli diversi contemporaneamente. Il produttore sta ora conducendo dei test su di essi e prenderà una decisione sul loro utilizzo in un secondo momento.

Se Apple decide di utilizzare un pannello OLED da 6,1 pollici, ciò indica che l’azienda intende adottare display OLED su tutta la linea per la linea di prodotti iPhone. Ricorderai che a partire dall’iPhone 12, tutti i dispositivi entry-level della serie hanno iniziato ad adottare i pannelli OLED. I display LCD non sono più utilizzati in nessun prodotto Apple ad eccezione dell’iPhone SE.

iPhone SE4 includerà un display OLED

L’articolo include anche l’affascinante curiosità che lo schermo dell’iPhone SE4 sarà più grande dei display dei prodotti della generazione precedente, nonostante il fatto che lo schermo possa essere realizzato con un materiale diverso. Inoltre, prevediamo che avrà un design a intaglio.

Se visto da questa angolazione, l’aspetto dell’iPhone SE3 è quasi indistinguibile da quello dell’iPhone 8. Ci sono rapporti secondo cui l’iPhone SE4 sarà una copia esatta dell’iPhone XR. Queste voci riguardano l’iPhone SE4. Per questo motivo, l’iPhone SE4 non presenterà un pulsante Home e si baserà invece solo su Face ID come metodo di autenticazione biometrica.

Siamo consapevoli che Apple ha interrotto la produzione dell’iPhone piccolo con il rilascio della serie iPhone 14. Di conseguenza, un gran numero di devoti di Apple ha iniziato a credere che l’azienda trasferirà le sue funzionalità sulla serie iPhone SE. Se siamo davvero onesti, possiamo dedurre dalle informazioni trapelate finora che la serie iPhone SE si evolverà in un dispositivo di fascia media con schermo piccolo.

D’altra parte, sono solo dicerie. Inoltre, Apple non ha ancora detto quando l’iPhone SE4 sarà rilasciato al pubblico.