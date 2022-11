WindTRE è super con la GO Unlimited da 7,99 euro con giga illimitati

Avere a disposizione un buon gestore di telefonia mobile è fondamentale oggi anche se gli utenti cambiano molto più spesso di quanto si crede.

Proprio per tale motivo i gestori stanno cercando di portare avanti delle campagne molto utili per i loro numeri, ovvero quelle che riportano indietro i vecchi clienti. Ormai ci si ritrova nell’era in cui cambiare gestore è talmente semplice e rapido che neanche i più affezionati si pongono più il problema. WindTRE conosce bene questa situazione, visto che avrebbe perso numerosi clienti durante gli ultimi tre anni. Per tale motivo ora il colosso frutto della fusione dei due gestori starebbe facendo di tutto pur di riportare indietro gran parte del suo pubblico, proponendo offerte di altissimo livello a prezzo più accessibile.

WindTRE: con la Go Unlimited Star+ ci sono i migliori prezzi e i migliori contenuti, potete avere gira senza limiti ogni mese

Secondo quanto riportato, i principali gestori italiani starebbero tanto grande prova di forza proprio come sta facendo WindTRE. Durante l’ultimo periodo sarebbe stata lanciata dal gestore una promozione mobile solo per coloro che hanno già un abbonamento con linea fissa in casa. Si tratta della promo GO Unlimited Star+, la quale permette di avere ciò che altri gestori di certo non possono offrire.

Ricordiamo che chiunque dovesse sottoscrivere questa nuova proposta potrà avere il massimo, il tutto per un prezzo mensile che corrisponde a 7,99 € per sempre. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto giga illimitati per navigare sul web utilizzando la rete 4G.