È tempo di rimodulazioni anche in casa Fastweb. A quanto pare, l’operatore telefonico ha rimodulato per il mese di Novembre alcune offerte Fastweb Mobile, e ora pare che voglia effettuare la stessa manovra anche per alcuni clienti di rete fissa.

Dal 1° dicembre 2022, verrà effettuata dall’operatore una modifica unilaterale, compresa fra i 0,06 euro e 5 euro al mese. Fortunatamente, questo rincaro sarà applicato solamente ad alcuni utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fastweb: ecco a chi verranno applicate le rimodulazioni

In base a quanto riportato anche dal portale MondoMobileWeb, l’operatore andrà ad applicare un aumento che va dai 0,06 euro ai 5 euro al mese per queste offerte in particolare:

Fastweb Casa Privilege

Fastweb Casa

Fastweb Casa Inbound

Fastweb Casa OutBound

Fastweb Casa Light

Fastweb NeXXt Casa

Jet

Naviga Senza Limiti

Superjet

Supersurf

Le nuove tariffe saranno comunicate da Fastweb a partire da questi primi giorni di Novembre direttamente sulla fattura e mediante l’area personale MyFastweb. All’interno della comunicazione dell’operatore verrà mostrata anche la seguente motivazione relativa ai rincari:

“È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Per tutti i clienti che non sono interessati da questa rimodulazione, avranno la possibilità di recedere dal contratto o di completare il cambio di operatore senza penale alcuna entro il 15 gennaio 2023.

Ecco l’asso nella manica dell’operatore

Per quanto riguarda le offerte mobile, invece, proprio di recente l’operatore ha ufficialmente lanciato una nuova offerta chiamata Mobile Rush. La suddetta sta interessando a parecchi utenti, essendo che offre 200 GB in 5G, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 100 SMS a soli 8,95 euro al mese. Per maggiori informazioni sull’offerta, vi consigliamo di recarvi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore per scoprire se può fare al caso vostro.