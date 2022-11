Purtroppo per i fan della serie tv Fate: The Winx Saga sono arrivate brutte notizie. Il colosso dello streaming Netflix ha infatti da poco di cancellare la serie in questione. Non sono infatti bastati le recensioni più che buone della stampa e gli ottimi commenti dei fan.

Netflix ha deciso di cancellare la serie tv Fate: The Winx Saga

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga è approdata non molto tempo sul catalogo multimediale di Netflix ed ha ottenuto un buon numero di ascolti e di reazioni favorevoli da parte dei fan. Tuttavia, tutto questo non è bastato dato che, come accennato in apertura, Netflix ha deciso di cancellare definitivamente la serie fantasy ispirata al noto cartone animato.

Allo show runner dello show, ovvero Briang Young, è toccato il compito di comunicare la brutta notizia ai fan tramite un post sul social network Instagram: “Netflix ha deciso di non continuare con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. È dura, perché so in quanti hanno amato questa serie. Sono orgoglioso di chiunque abbia lavorato alla serie e contento di aver raccontato le storie che volevamo raccontare. Il nostro cast e la nostra troupe hanno lavorato sodo per creare questo mondo e i suoi personaggi. Sono stati quattro anno incredibili, spero che ci rivedremo ancora in futuro!”

A protestare sono stati numerosissimi fan di tutto il mondo. Questi ultimi hanno infatti già lanciato ufficialmente una petizione diretta proprio a Netflix per permettere alla serie tv di vedere la terza stagione, soprattutto visto il finale molto aperto della seconda. In sole 24 ore, in particolare, sono state raccolte ben 13 mila firme su Change.org.