Secondo una fonte credibile, Digital Chat Station, è ora in corso lo sviluppo di un tablet Android che avrà la CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tuttavia, non ha rivelato il nome del prodotto del gadget che veniva commercializzato. È stato ipotizzato che si riferisse alla serie Xiaomi Pad 6 quando dice questo.

Le informazioni su un chipset Snapdragon serie 8 sono state divulgate dalla fonte in precedenza, quindi questa non è la prima volta che accade. Già a giugno, ha affermato che sarebbe stato detto che Xiaomi stava lavorando su un tablet con un display da 14 pollici. Inoltre, ha affermato che sarebbe il modello più costoso della gamma, che ha indicato sarà la serie Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 6 potrebbe debuttare presto

È possibile che Xiaomi rilasci la serie Xiaomi Pad 6 da 14 pollici come rivale di prodotti come il Galaxy Tab S8 Ultra e l‘iPad Pro 2022. Di conseguenza, esiste la possibilità che il tablet venga indicato come Xiaomi Pad 6 Pro / Ultra. Un rapporto pubblicato in passato affermava che lo stesso modello potrebbe essere acquistato con un chipset Density 9000 installato.

Probabilmente saranno disponibili almeno tre diverse versioni dello Xiaomi Pad 6. Si prevede che la serie Pad 6 verrà fornita con un pannello LTPO OLD a 144 Hz e supporto per una ricarica rapida fino a 120 W. Esiste la possibilità che la versione più recente di Android (Android 13) venga precaricata sul telefono.

Entro la fine di novembre di quest’anno, si prevede che Xiaomi presenterà la serie Xiaomi 13, che includerà la CPU Snapdragon 8 Gen 2 di prossima uscita. Nell’occasione in cui lo Xiaomi 13 verrà mostrato al pubblico, c’è la possibilità che Xiaomi possa mostrare il suo tablet Snapdragon 8 Plus Gen 1. Se i lettori vogliono saperne di più sulla serie Xiaomi Pad 6, si consiglia di attendere ulteriori segnalazioni.