Google è qui per offrirti una via di fuga dal tuo lavoro o dal ciclo infinito di notizie se ritieni di aver bisogno di una pausa da una di queste cose. Il gigante della ricerca su Internet ha introdotto un nuovo Doodle da giocare con un tema legato ad Halloween. Il Doodle si apre a un gioco simile a Snake e puoi competere contro i tuoi amici o persone a caso da tutto il mondo.

L’obiettivo del gioco è raccogliere il maggior numero possibile di fuochi spirituali vaganti in un limite di tempo di due minuti e quindi consegnarli nel luogo in cui erano originariamente basati. Al termine del tempo assegnato, la squadra vincente è quella che ha accumulato più fuochi spirituali. Il problema è che i concorrenti possono rubare gli spiriti l’uno all’altro mentre stanno tentando di riportarli alla loro base. I fantasmi che accumulano il maggior numero di fuochi spirituali saranno ricompensati con la capacità di sbloccare abilità straordinarie, come una maggiore velocità e la capacità di vedere nell’oscurità.

Google, il nuovo doodle di Halloween può essere giocato da tutti

Hai la possibilità di giocare con partecipanti casuali o ospitare un gioco in cui puoi chiedere a un massimo di sette dei tuoi amici di unirsi a te nel gioco utilizzando un link di invito specializzato. Secondo Google, il team responsabile dello sviluppo del Doodle ha costruito numerose tecnologie per consentire questo gioco multiplayer, tutte eseguite su Google Cloud Platform. Open Match, che è un sistema di corrispondenza open source, è stato utilizzato dal team. Open Match è stato creato da Google Cloud e Unity.

Sebbene Google utilizzi spesso i suoi doodle per rendere omaggio a personalità e occasioni storiche significative, l’azienda a volte utilizza la funzione per celebrare le vacanze in modo spensierato. Il nuovo Doodle multiplayer è il successore del ‘Great Ghoul Duel Doodle’ che Google ha rilasciato nel 2018. La versione che verrà rilasciata nel 2022 includerà nuovi personaggi, aree di gioco, potenziamenti unici e altro ancora.