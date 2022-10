I costi dell’energia elettrica sono saliti alle stelle a causa della guerra in Ucraina. Per questo motivo, molte persone stanno iniziando a prendere provvedimenti, cercando di aprirsi maggiormente alle fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico.

Tuttavia, non tutti riescono ad acquistare degli impianti fotovoltaici d’alto rango, essendo che non costano esattamente delle cifre irrisorie. Inoltre, ci sono anche persone che vivono in condomini dove non è possibile installarli o centri storici dove sono presenti rigide limitazioni.

Fortunatamente questo non significa che siamo completamente esclusi da questa possibilità, essendo che possiamo anche optare per il fotovoltaico da balcone, ossia i pannelli solari plug & play o “mini”. Scopriamo di seguito come funzionano e quanto costano.

Fotovoltaico da balcone o plug & play: ecco come funzionano

I pannelli fotovoltaici plug & play o quelli “mini”, hanno dei costi decisamente più ridotti rispetto ai pannelli solari tradizionali. Inoltre, possono essere installati con poche magagne burocratiche e a prezzi minorati grazie ai bonus dedicati.

In questo caso non possiamo di certo parlare d’indipendenza energetica, ma sicuramente nel corso dei mesi ci faranno risparmiare del denaro utile, garantendo di fatto un discreto taglio sui costi delle bollette.

Questi particolari pannelli sono di piccole dimensioni e possono essere installati in maniera molto semplice e rapida. Si utilizzano mediante una spina e vengono posizionati sul balcone di casa propria.

Secondo quanto detto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), questi dispositivi sono quelli “con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W, che non necessitano di installazione e che possono essere collegati direttamente dai consumatori a una presa dedicata”. Sono invece detti “mini” quei pannelli compresi tra i 350 W e gli 800.