“Un provvedimento sostanzioso e straordinario per contrastare l’aumento dei prezzi a cui sono sottoposti i cittadini: in futuro sarà creato un fondo di 100 milioni di euro che contribuirà a diffondere l’utilizzo di nuove apparecchiature e tecnologie, come i pannelli solari”.

Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della giunta straordinaria che ha previsto un rafforzamento della manovra in vista dell’inverno, proponendo un investimento di ulteriori 165 milioni, principalmente finalizzato alla riduzione dei costi relativi al procedimento di produzione e installazione.

Si tratta di contributi regionali per le abitazioni ( prime o seconde case e condomini) da sommare alle detrazioni già previste a livello nazionale “per ridurre drasticamente, se non addirittura annullare, ha spiegato il governatore, i costi di installazione di impianti come pannelli fotovoltaici. In questo modo si può garantire che i cittadini abbiano un sistema che fornisca autonomia energetica, oltre a ridurre notevolmente il costo delle bollette”.

Non solo una questione di bollette: bisogna anche salvaguardare l’ambiente

Il Fondo, previsto nella Manovra di aggiustament, e ora all’esame della Giunta regionale, “sarà tecnicamente costituita all’inizio del 2023, ha precisato Fedriga, ma con effetto retroattivo di qualche mese, in modo che i miglioramenti di efficienza a fine del 2022 possano rientrare nei benefici di legge”.

Il Friuli Venezia Giulia, ha concluso il governatore, è la prima Regione d’Italia a varare un provvedimento di questo tipo e di questa portata. In futuro molte altre regioni si accoderanno, in vista dei cambiamenti che stiamo per affrontare e considerando il problema del cambiamento climatico.