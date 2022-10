Se hai provato a giocare a Call of Duty: Modern Warfare II con un gruppo di amici, ma il gioco si è bloccato mentre lo facevi, l’aggiornamento più recente per il gioco dovrebbe essere scaricato il prima possibile per risolvere questo problema. In un tweet inviato venerdì mattina presto, lo sviluppatore del gioco, Infinity Ward, ha confermato che la società era ‘a conoscenza di alcuni giocatori che hanno riscontrato arresti anomali durante le feste’.

Nell’ultima parte di quella giornata, lo studio ha annunciato che avrebbe effettuato una ‘mitigazione’ la mattina successiva, sabato. Alle 12:22 Eastern Time, i giocatori di Modern Warfare II hanno avuto accesso a questo aggiornamento e ora viene distribuito a quei giocatori uno per uno. Secondo Infinity Ward, i giocatori che prendono parte ai party dovrebbero vedere un aumento significativo delle loro prestazioni complessive.

Call of Duty: Modern Warfare II, il problema è stato risolto

Il team di sviluppo sta lavorando sodo per appianare molti nodi nel lancio di Modern Warfare II e questa soluzione fa parte dei loro continui sforzi. I giocatori attualmente impegnati in una partita, ad esempio, non sono in grado di accedere al menu del gioco a causa di un bug nel software. Un ulteriore bug, che da allora Infinity Ward ha corretto, era all’origine di un problema con la continuità dell’audio su PlayStation 4. Le persone hanno trovato un modo per sfruttare il meccanismo del ping in Modern Warfare II in modo da poter tracciare un singolo giocatore nemico per l’intero di una partita. Ciò ha permesso loro di ottenere un vantaggio ingiusto. Come diretta conseguenza di ciò, il team responsabile dello sviluppo del gioco non ha avuto altra scelta che disabilitare la funzione ping.