Nonostante l’avvento di altri servizi di streaming musicale negli ultimi anni, Spotify rimane uno dei più popolari. Secondo l’ultimo rapporto trimestrale dell’azienda, ha 194 milioni di clienti paganti. Questo è davvero un risultato significativo, ma la società desidera molto di più. Secondo le fonti, la società spera di raggiungere i 200 milioni di membri paganti entro la fine dell’anno. Tuttavia, un passo controverso è in arrivo negli Stati Uniti. Questo potrebbe avere un’influenza sulla strategia di Spotify.

I fornitori di streaming hanno una propensione ad aumentare le tariffe dei loro servizi. La colpa è della crisi economica e dell’inflazione. Apple ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per diversi servizi, tra cui Apple Music. Al giorno d’oggi, aumentare il prezzo dei suoi servizi richiede una certa dose di ‘coraggio’. Dopotutto, Netflix ha perso un certo numero di clienti a causa dei frequenti aumenti dei prezzi. Spotify sembra seguire le orme di Apple.

Spotify ha ancora molto da offrire

Diversi argomenti sono stati trattati nelle chiamate sugli utili dal co-fondatore e CEO di Spotify Daniel EK. Interrogato sull’aumento dei prezzi, ha subito risposto: ‘Quando i nostri rivali aumentano i prezzi, per noi è estremamente eccellente’. Non ha menzionato l’aumento dei prezzi di Spotify. Tuttavia, afferma che ci saranno molti cicli di conversazioni prima di qualsiasi aumento dei prezzi. Finora, gli abbonamenti hanno fornito la maggior parte dei guadagni di Spotify, ma l’azienda si è espansa in altri mercati. L’aggiunta di audiolibri al sito rappresenta un nuovo flusso di entrate. Questi audiolibri non sono inclusi nell’abbonamento e devono essere acquistati separatamente.

Il CEO ha anche discusso di Apple e di come continua a ‘dettare’ le tendenze. Secondo lui, sarebbe preferibile che Apple consentisse ai consumatori di scegliere il metodo di pagamento migliore per loro. In realtà, questa restrizione potrebbe causare problemi ad Apple in India. Inoltre, afferma che Apple degrada di proposito le esperienze delle app dei rivali per ottenere un vantaggio competitivo sulla propria piattaforma. Indipendentemente da ciò, nonostante la piattaforma, Spotify ha molto da offrire e vuole fornire molto di più ai clienti. Nonostante la presunta tirannia di Apple, le entrate di Spotify rimangono consistenti.

Secondo alcune indiscrezioni, Spotify lancerà un nuovo livello HiFi. Questo pacchetto può includere diverse funzionalità interessanti come Audio Insights, Headphone Tuner, Library Pro, PlayList Pro e Studio Sound.