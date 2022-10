Il social network TikTok, come ben saprete funziona molto bene così com’è nei nostri mercati, tuttavia è noto che in Cina integra diversi giochi sin dal 2019.

Il colosso, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe un annuncio pronto che riguarda la sezione Gaming, in collaborazione con Zynga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok Gaming: annuncio pronto

A quanto pare TikTok sta progettando di aggiungere una scheda dedicata ai giochi all’interno della piattaforma. Grazie ad essa gli utenti potrebbero accedere direttamente alla sezione giochi tramite l’aggiunta di un pulsante nella home page. Nonostante tutto sia ancora ufficioso, si parla della possibile presenza di una serie di titoli con acquisti in-app o contenuti pubblicitari per la fruizione gratuita, dunque nulla di così diverso da quanto è già attualmente accessibile tramite gli store delle diverse piattaforme.

TikTok sembra crederci molto nel progetto e proprio lo scorso mese ha nominato un responsabile globale per questa sezione, ossia l’ex Intel system Architect, Assaf Sagy. Si prevede che la società annuncerà ufficialmente la mossa durante un evento speciale che si terrà il prossimo 2 novembre e sarà soprannominato “TikTok Made Me Play It“. Ma non è tutto, potrebbero essere presenti anche dei relatori di società partner come Electronic Arts, 2K, VNG Corporation, NetEase Games e Homa, dunque la funzione potrebbe essere più grande di quanto si ipotizzi allo stato attuale.

TikTok resta sul vago e ha recentemente rilasciato una dichiarazione con lo stesso stile usato da Apple tutte le volte in cui è stata interpellata dai media per una possibile acquisizione. La mossa arriva in un momento interessante, con Netflix che è entrata nel mercato proprio mentre altre realtà, come Snapchat e Facebook, hanno deciso di allentare sui giochi.