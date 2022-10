Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono usciti solo da poche settimane, ma sono già un successo. A parte alcuni problemi iniziali, il lancio di quest’anno è molto più fluido rispetto a Pixel 6. Google sta lavorando su diversi prodotti futuri, tra cui Pixel Fold e “Pixel Ultra”. Un prototipo di un device potrebbe suggerire una funzionalità del telefono tanto attesa per il prossimo anno.

91Mobiles e lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ci hanno mostrato Pixel 8 Pro. Wojciechowski ha già riferito di imminenti prodotti Pixel dopo aver esaminato il codice sorgente del kernel di Pixel 7. Oggi ha scoperto un gadget chiamato G10 o “gepard“, che in tedesco significa Cheetah. Cheetah era il nome in codice di Pixel 7 Pro prima della sua rivelazione di maggio, che è rilevante per il G10.

Pixel 8 Pro potrebbe avere il sensore di impronte digitali più veloce di Google

Il G10 è probabilmente un test per Pixel 8. “Ravenclaw” combinava la tecnologia Pixel 6 e Pixel 7 mentre “Whitefin” utilizzava il chipset Tensor di prima generazione. Entrambi non sono mai stati commercializzati, ma hanno aiutato Google a progettare i telefoni futuri.

A differenza dell’L10, che sembra essere un terzo telefono Pixel 7, il G10 sembra essere un prototipo. Senza alterazioni esterne, il display a 1440p e le proporzioni sono simili a un Pixel 7 Pro. Il G10 sostituisce il sensore di impronte digitali in-display ottico con una versione a ultrasuoni. Questa è una buona notizia per tutti coloro che desiderano un Pixel con uno scanner di impronte digitali veloce. Pixel 7 e 7 Pro hanno fotocamere di gran lunga migliori rispetto ai loro predecessori, ma gli smartphone non possono eguagliare il Galaxy S22 Ultra. Pixel 8 Pro potrebbe competere con le ammiraglie rivali con uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni. Non è chiaro se il Pixel 8 avrà questa funzionalità.

La serie Pixel 7 sono i migliori telefoni Android disponibili oggi. Il business dell’hardware di Google è sulla strada giusta, sia che aggiunga un terzo livello ad alte prestazioni sia che continui a lavorare sui successori del prossimo anno.