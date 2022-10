Una delle principali critiche che le persone hanno rivolto agli smartphone Pixel di Google negli ultimi anni è che i loro scanner di impronte digitali sono piuttosto lenti rispetto a quelli dei suoi rivali. Ciò è dovuto al fatto che Google utilizza scanner ottici in-display anziché scanner a ultrasuoni utilizzati da altri produttori di telefoni.

La notizia incoraggiante è che Pixel 8 di Google potrebbe essere in grado di risolverlo. Questo è secondo un tweet di Kuba Wojciechowski, che ha ottenuto alcune informazioni che potrebbero suggerire che Google sta testando un Pixel 7 Pro modificato che utilizza un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni Qualcomm. Kuba Wojciechowski ha scoperto queste informazioni e le ha twittate.

Google Pixel vuole lasciarsi dietro le critiche

Se pensi di averlo già sentito prima, è perché Wojciechowski è stato l’unico a riferire per primo su un misterioso dispositivo Pixel con il numero di modello G10. Rafforzando ulteriormente le affermazioni secondo cui il G10 potrebbe essere uno dei primi prototipi del Pixel 8, Wojciechowski continua ipotizzando che il numero G10 potrebbe anche riferirsi a ‘gepard’, che in tedesco significa ‘ghepardo’ ed era il nome in codice del Pixel 7 Pro. Inoltre, Wojciechowski suggerisce che il G10 potrebbe essere uno dei primi prototipi del Pixel 8.

Anche se non c’è modo di dimostrare che tutto ciò sia accurato e non c’è modo di sapere con certezza se il Pixel 8 finirà per avere un lettore di impronte digitali più veloce, tutto ciò che possiamo fare è sperare che lo sia. I telefoni Google Pixel offrono già una meravigliosa esperienza Android e fotocamere eccezionali; ma, se Google può perfezionare lo scanner di impronte digitali nelle generazioni future, potrebbe rendere i telefoni Pixel ancora più attraenti di quanto non siano stati in passato.