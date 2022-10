Scendono i consumi di energia elettrica in Italia. Secondo quanto riportato da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel nostro Paese a settembre 2022 sono stati consumati 25,9 miliardi di kWh di energia elettrica.

Questo può essere considerato come un piccolo successo, essendo che i consumi si sono abbassati del 3,9% rispetto allo stesso anno del 2021. Considerando i primi 9 mesi di quest’anno, vediamo che la richiesta d’energia elettrica è salite del 1,3% rispetto allo scorso anno.

Energia, cresce l’eolico in Italia e non solo: ecco i dati

Dati dati di terna si evince che, a settembre 2022, l’86,1% della domanda energetica è stata soddisfatta dalla produzione nazionale. Per il restante 13,9%, invece, dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.

Terna ha inoltre aggiunto che la produzione nazionale netta è risultata pari a 22,6 miliardi di kWh; si è registrata quindi una diminuzione del 2,3% rispetto a settembre della scorsa annata.

Ottime notizie per le fonti rinnovabili, le quali sono riuscite a coprire il 31,1% della domanda elettrica producendo in tutto circa 8,1 miliardi di kWh. Ecco la produzione in base alle varie fonti rispetto a settembre 2021: eolico +73,6%, fotovoltaico +1,7%, idrico -28,3% e geotermico -3,9%. L’eolico, come si vede dai dati, sta andando davvero bene con un’evidente crescita.

“La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di settembre: 29,6% fotovoltaico, 25,8% idrico, 21,2% eolico, 17,9% biomasse e 5,5% geotermico. La produzione termica segna complessivamente una variazione negativa del 2,4% rispetto a settembre del 2021”.