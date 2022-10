Un nuovo incredibile volantino si staglia all’orizzonte in casa Bennet, i prezzi sono disponibili a meno di quanto avremmo mai pensato di vedere, in questo modo è facile pensare di mettere le mani sulla tecnologia di ultima generazione, riuscendo a pagarla cifre ridottissime.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti di casa Bennet, è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, in questi giorni infatti gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in un punto vendita, senza però dover sottostare a vincoli territoriali (come accade invece da Euronics).

Bennet: scoperti i nuovi prezzi più bassi dell’anno

Scorrendo le pagine dell’ottimo volantino di casa Bennet è facile trovare un numero impressionante di offerte speciali legate anche alla tecnologia. I prezzi partono da un minimo di 19,90 euro per l’acquisto di un asciugacapelli, salendo poi ai 34,90 euro per il termoventilatore portatile, senza però dimenticarsi del frullatore ad immersione a 16,90 euro di Ariete, e similari.

Volendo però puntare verso dispositivi più all’avanguardia ed elettronici, ecco allora che troviamo il bellissimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a 699 euro, come anche il Samsung Galaxy A03 a 129 euro. Non mancano, infine, due modelli di televisori, con prezzi rispettivamente di 179 e 349 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati solo ed esclusivamente in negozio, non online, mentre le scorte non risultano essere limitate, sebbene comunque la campagna promozionale risulti essere in scadenza il 26 ottobre 2022. I dettagli vi aspettano online sul sito ufficiale.