Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si sta preparando per entrare nella Fase 5 che ci porterà sempre più nel profondo della “The Multiverse Saga“. Il primo film di questa nuova fase sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, proprio in queste ore, ecco arrivare il primo trailer ufficiale.



Come mostrato nel filmato su YouTube, ritroviamo tutti i principali protagonisti dei precedenti due capitoli impegnati in una nuova avventura. Il protagonista sarà sempre Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) affiancato da Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp), Michael Douglas (Henry Pym), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) e Kathryn Newton (Cassie Lang).

Il film permetterà di fare anche la conoscenza di Jonathan Majors che sarà l’interprete di Kang il Conquistatore, il nuovo potentissimo nemico del MCU. La regia è affidata a Peyton Reed, già regista dei due precedenti capitoli.

A giudicare da questo breve filmato, possiamo immaginare quale sarà la trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In seguito ad un esperimento sbagliato, il gruppo di supereroi viene risucchiato nel Regno Quantico e ne rimane intrappolato.

In questo mondo, tentando di trovare una via di fuga, scoprono una civiltà estremamente sviluppata ed evoluta ma anche incredibili minacce. Infatti, il gruppo farà la conoscenza di Kang il Conquistatore, il villain che diventerà il principale nemico di tutta la Saga del Multiverso.

La data di uscita prevista per la pellicola è il 15 febbraio 2023. Nonostante manchino ancora molti mesi, le aspettative sono già molto alte. Non resta, quindi, che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.