WindTRE super con l'offerta GO Unlimited: tutto senza limiti a 7 euro, ecco per chi

Questo sta caratterizzando soprattutto i grandi gestori, i quali non riescono a garantire sempre lo stesso prezzo a vita. Il tutto differentemente da quanto invece fanno i provider di ultima generazione, soprattutto in ambito virtuale. Ora, proprio per questa motivazione, le grandi aziende come WindTRE stanno cercando di lanciare nuove offerte per riportare indietro i vecchi clienti. A quanto pare la percentuale di riuscita è davvero molto alta grazie ai contenuti ma soprattutto ai prezzi che congiunti con la qualità portano le persone a ripensarci volentieri.

Non ci sono infatti rimodulazioni per quanto riguarda la soluzione che il gestore sta spingendo anche tramite gli spazi pubblicitari in televisione.

WindTRE: torna la GO Unlimited Star+, offerta impressionante che mette tutti d’accordo su cosa bisogna avere sullo smartphone

Battere la concorrenza è fondamentale. Questo è proprio ciò che un provider molto famoso come WindTRE vuole fare in questo periodo, senza aspettare che arrivi l’inverno. WindTRE sta infatti lavorando tantissimo anche con le pubblicità per diffondere la sua ultima GO Unlimited Star+, soluzione dedicata solo a coloro che sono già clienti con la promozione dedicata all’ambiente domestico.

Ricordiamo che i benefici di questa soluzione sono davvero eccezionali. Innanzitutto si potrà beneficiare di una qualità di rete non comune mentre per quanto concerne i contenuti ecco minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 SMS da inviare a chiunque e anche giga senza limiti per la navigazione sul web sfruttando la rete 4G. Il prezzo al pubblico già cliente del marchio è di soli 7,99 € al mese per sempre senza alcuna rimodulazione.