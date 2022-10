WindTRE offre tutto senza limiti: offerta folle e quasi gratis solo oggi

Ora che i vari utenti stanno cercando una nuova offerta mobile per il proprio smartphone, ecco che arrivano in loro aiuto i migliori gestori di sempre. Stiamo parlando soprattutto di quelli che hanno fatto la storia esattamente come WindTRE. La qualità non è il solo aspetto di cui tenere conto, visto che le persone ormai cercano tanta quantità per quanto concerne i contenuti mobili. Proprio per questo motivo è partita una campagna dedicata ai vecchi clienti che di certo piacerà sia per i prezzi finali che per quanto riguarda minuti, SMS e giga.

Per attirare però i vecchi clienti a far parte di nuovo della vecchia famiglia WindTRE bisogna però utilizzare tanti contenuti ma soprattutto proporre convenienza con prezzi molto bassi.

WindTRE regala la sua offerta migliore con tutto incluso nel prezzo: ci sono giga illimitati verso tutti

La nuova offerta che mette a disposizione WindTRE per il suo pubblico è quella che consente di avere il massimo per un prezzo davvero eccezionale.

Nel momento in cui doveste essere già clienti del gestore con la rete fissa, potrete avere l’opportunità di sottoscrivere la nuovissima offerta GO Unlimited Star+.

Al suo interno ci sono contenuti eccezionali per un prezzo mensile di soli 7,99 € per sempre. Ricordiamo che potete sfruttare minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili ma anche fissi sul territorio italiano ed europeo, con 200 SMS verso tutti i giga senza limiti per navigare sul web sfruttando la rete limitata al 4G. Per qualsiasi altra informazione potete notare in questi giorni la pubblicità in TV in onda in tutti gli orari.