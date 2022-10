Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente annunciato un nuovo smartphone super economico: si chiama Galaxy A04e.

Quest’ultimo ha un display LCD HD, notch a goccia e un massimo di 4 GB di RAM. Entry-level, appunto, ma con dignità tutto sommato. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche.

Samsung annuncia il nuovo Galaxy A04e

Come appena anticipato il nuovo dispositivo monta uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione e HD+ 720p e notch a goccia, un processore ancora non specificato (le indiscrezioni parlano di un MediaTek Helio G35, visto recentemente su Galaxy M04) con 3 0 4 GM di memoria RAM e 32/64/128 GB di memoria interna espandibile fino ad 1TB con la MicroSD.

Le due fotocamere posteriori sono formate rispettivamente da un sensore da 13 megapixel e uno da 2 megapixel, quello della profondità. Mentre il sensore anteriore è da 5 megapixel. Batteria da 5.000 mAh, connettività LTE, Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo pre installato è Android 12 con personalizzazione OneUI Core 4.1.

Lo smartphone è disponibile in tre colori: rosso/rosa, azzurro e nero. Al momento non abbiamo informazioni precise su quali configurazioni di memoria saranno commercializzate, quando arriveranno, in che mercati e quanto costeranno. Sicuramente vi terremo informati nelle prossime settimane!