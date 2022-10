Spinaci ritirati dal mercato in una regione italiana: persone all'ospedale

Il cibo è di fondamentale importanza per tutti gli esseri umani, ma bisogna porre tanta attenzione quando lo si acquista. È davvero difficile infatti che è una persona quando acquista qualcosa vada a controllare quelli che sono i valori nutrizionali scritti sulle etichette, o magari il luogo della provenienza di quel cibo. Tanti prodotti infatti diventano molto spesso dannosi per la salute con dei problemi che diventano molto complicati da risolvere, proprio come è successo nelle scorse settimane in una zona specifica d’Italia.

Secondo quanto riportato da alcune autorevoli fonti, la settimana scorsa in Campania si sarebbe diffuso un allarme di altissimo rilievo. Le autorità sarebbero intervenute dopo alcune intossicazioni rilevate intorno al capoluogo campano, con più persone finite in ospedale. Ci sarebbe stato infatti un avvelenamento vegetale, proprio come il ministero della salute ha reso noto sul suo portale. Un lotto di spinaci venduto dal celebre marchio “Il Gigante” sarebbe risultato infetto con una sospetta contaminazione da mandragola. Stando a quanto riportato le foglie velenose della pianta sarebbero molto simili proprio a quelle degli spinaci. Proprio per tale motivo l’invito è stato quello di evitare il consumo del prodotto.

Spinaci e intossicazioni: le ultime notizie parlano chiaro e spiegano che non si trattava della mandragola

Secondo quanto evidenziato ultimamente, il lotto di spinaci proveniente da Avezzano e venduto in Campania avrebbe visto 10 persone finire in ospedale intossicate. Nonostante la prima ipotesi parlasse chiaramente della mandragola, è venuto fuori che la colpa fosse dello stramonio. Se avete in casa un lotto di spinaci del genere, riportartelo dove lo avete comprato.