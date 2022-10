Postepay prosciugate con una truffa phishing: attenti al messaggio

Postepay sta attraversando un brutto periodo dal momento che i truffatori avrebbero ideato un nuovo inganno per prosciugare i conti. Basta infatti una piccola disattenzioni per cascarci, proprio come è accaduto a diverse persone. Si tratta di un messaggio, un tentativo di phishing da non condividere con gli altri.

Postepay: è arrivata una nuova truffa che sta riuscendo ad ingannare anche le persone più esperte, così possono scomparire i vostri soldi

Come potete notare proprio qui in basso, sarebbe arrivato un nuovo messaggio phishing. Postepay ovviamente non c’entra nulla con tutto questo ma è solo parte lesa insieme ai poveri clienti del gruppo Poste Italiane. Per scoprire che il messaggio non proviene assolutamente dal celebre gruppo bancario, non dovrete fare altro che identificare la mail del mittente. Potrete notare infatti che si tratterà di un indirizzo sconosciuto, il quale non coincide con quello ufficiale di Poste Italiane.

Gentile cliente di Poste Italiane,

Da oggi la tua carta Postepay è sospesa per i pagamenti.

Questo è successo perché hai fallito troppe volte per aggiungerlo su un nuovo dispositivo. Per rimuovere la sospensione della sua carta e utilizzarla come prima , segui i passaggi:

Ripristina la tua carta

Come potete notare l’invito è chiaro a cliccare sull’ultimo link, il quale ovviamente non è stato inserito. Con la voce “Ripristina la tua carta“, i truffatori invitano le persone a cliccare sul collegamento tramite il quale fantomaticamente dovrebbero riuscire a risolvere un problema in realtà mai esistito. Stato e quindi attenti e non poco, dal momento che anche i più esperti ci sono cascati in un momento di disattenzione.