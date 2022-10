Microsoft ha dichiarato che acquisterà Activision Blizzard a gennaio. Da allora, le autorità globali hanno esaminato l’acquisto da 68,7 miliardi di dollari. Alcune autorità hanno approvato la transazione, ma la Competition and Markets Authority del Regno Unito no (CMA).

Le obiezioni di Sony sul fatto che Call of Duty sia un’esclusiva Xbox dominano il discorso sull’acquisto. Sony afferma che un’esclusiva Call of Duty darebbe a Xbox un vantaggio ingiusto rispetto a PlayStation. La CMA ha chiesto informazioni a Microsoft mentre esamina la transazione.

Microsoft si prepara a rilasciare il suo negozio

Secondo The Verge, Microsoft ha annunciato un negozio di giochi per dispositivi mobili Xbox nei documenti depositati presso la CMA. Microsoft ha affermato che l’acquisto aiuterebbe a rafforzare la sua impronta di gioco mobile. Microsoft ha affermato nei suoi documenti che i contenuti di Activision Blizzard aiuteranno Microsoft a creare un negozio di giochi di nuova generazione per dispositivi mobile. Xbox espanderà l’Xbox Store ai dispositivi mobile, attirando i giocatori su una nuova piattaforma mobile Xbox.

Il caso di Sony contro la fusione si concentra su Call of Duty, ma Activision Blizzard è più grande di così. Microsoft otterrebbe anche il produttore di Candy Crush King. Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga aiuterebbero Microsoft a competere con App Store e Google Play.

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato a Protocol nel 2020 che PlayStation e Nintendo non sono più i principali rivali di Microsoft. Google e Amazon sono i suoi obiettivi. La società sembra avere una strategia mobile simile mentre combatte Google e Apple.