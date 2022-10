All’inizio di questo mese, YouTube ha condotto un esperimento in cui ha richiesto ad alcuni utenti gratuiti di abbonarsi a un account premium per vedere video in qualità 4K. La società ha deciso di interrompere questo test in questo momento, molto probabilmente a causa del contraccolpo ricevuto dai suoi clienti.

YouTube ha verificato che la prova è giunta al termine e ha affermato in un tweet che ‘gli spettatori dovrebbero ora essere in grado di accedere a risoluzioni di qualità 4K senza l’abbonamento Premium’. Ciò significa che ora tutti gli utenti possono guardare i video alla massima risoluzione senza dover pagare un abbonamento.

YouTube stima di avere 50 milioni di membri paganti

Lo scopo del test svolto da YouTube era quello di comprendere e valutare le emozioni degli spettatori quando una determinata funzione veniva spostata dietro il livello premium. L’azienda ha informato un utente che ha visto un pop-up che lo invitava a eseguire l’aggiornamento che l’utente faceva ‘parte del nostro esperimento per conoscere meglio le preferenze delle funzionalità degli spettatori Premium e non Premium’ in un tweet che da allora è stato rimosso. Il cliente ha ricevuto il messaggio dopo la pubblicazione del tweet.

L’azienda stima di avere più di 50 milioni di membri paganti in ciascuno dei suoi prodotti combinati in tutto il mondo. L’abbonamento Premium fornisce l’accesso a funzionalità come la rimozione degli annunci pubblicitari durante la riproduzione di video, il download di video per la visione offline e la riproduzione in background.

YouTube utilizza un’ampia varietà di strategie nel tentativo di trasferire gli utenti gratuiti agli abbonati a pagamento. All’inizio di quest’anno, ha condotto un test in cui ha mostrato agli spettatori fino a 11 pubblicità che non potevano saltare prima dell’inizio di un lungo film in modo da poter vivere un’esperienza visiva ininterrotta. Questo esperimento non è durato a lungo e la società ha smesso di farlo dopo pochi giorni.