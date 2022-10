TIM: le promo più convenienti in base all'operatore di provenienza

Sei abbonato ad Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Very Mobile, Kena, HO Mobile o Lycamobile Plus HO Mobile o Lycamobile Plus ma hai intenzione di passare a TIM? Nessun problema, per te minimo una promo esclusiva!

TIM: ecco le promozioni più interessanti per voi

Passa a Tim da Iliad

Con Tim Wonder Six online, a soli 9,99€ al mese avrai a disposizione 100 GB, minuti ed sms illimitati e Giga senza limiti. Il 1° mese è gratuito così come l’attivazione (costo SIM 25€ con 20€ di traffico).

Da Poste Mobile, Fastweb

Ai cliente Poste Mobile o Fastweb sono riservate 2 diverse offerte:

Tim Wonder Five a 7,99€ al mese.

a 7,99€ al mese. ” Wonder Six a 9,99€ al mese, offre 100 GB a disposizione, minuti ed sms illimitati e Giga senza limiti (costo SIM 25€ con 20€ di traffico).

a 9,99€ al mese, offre 100 GB a disposizione, minuti ed sms illimitati e Giga senza limiti (costo SIM 25€ con 20€ di traffico). ” Wonder Five, che include 70 GB, chiamate ed sms senza limiti e Giga illimitati per i clienti Tim Unica (costo SIM 25€ con 20€ di traffico).

Passa a Tim da Vodafone, Wind Tre, Very Mobile o Kena

Se possiedi uno smartphone 5G puoi puntare all’offerta Tim 5G Power Smart a 14,99€ al mese, dedicata a chi decide di lasciare Vodafone, Wind Tre, Very Mobile o Kena. La promo offre 50 GB, navigazione prioritaria fino a 2 Gbps e sicura, minuti ed sms senza limiti,

Google 100 GB incluso per 3 mesi.

Lascia HO Mobile o Lycamobile Plus per l’operatore blu e rosso

Solo ad Ottobre gli abbonati a Ho Mobile e Lycamobile Plus con Tim Wonder a 9,99€ al mese avranno diritto a 50 GB, minuti ed sms gratis, servizi ChiamaOra e LoSai gratuiti.