ho. Mobile affonda TIM con 200GB in 4G ogni mese quasi gratis

I gestori virtuali non la smettono mai di incantare il pubblico, soprattutto quello che in passato si dedicava tanto ai gestori più blasonati. Ora non c’è più questa moda, o meglio questa esigenza, dal momento che il pubblico vuole in ogni modo risparmiare quanto più possibile. Il merito è dei provider virtuali tra i quali spunta soprattutto il nome di ho. Mobile, gestore che poggiandosi sulla rete di Vodafone offre la migliore qualità in assoluto tra quelli della sua categoria.

Sia i prezzi, sempre uguali che non cambiano mai nel tempo, che i contenuti molto abbondanti non fanno altro che attirare gran parte del pubblico in cerca di un nuovo provider. Per tale motivo il sito ufficiale di ho. Mobile è stato preso totalmente da salto dopo il lancio delle ultime offerte autunnali.

ho. Mobile non ha alcun rivale nel mondo dei gestori virtuali grazie alle promozioni che arrivano a 200 giga in 4G

La prima soluzione che salta subito all’occhio per quanto riguarda il sito ufficiale di ho. Mobile, è quella dedicata ai clienti Fastweb, Iliad, CoopVoce e molti altri. L’opportunità che costa solo 7,99 € al mese riesci ad includere al suo interno 150 giga di traffico dati in 4G con minuti ed SMS senza limiti. L’attivazione risulta gratuita, proprio come la scheda.

La seconda offerta, quella davvero clamorosa, è dedicata ai clienti che hanno un gestore come Fastweb, Iliad, alcuni operatori virtuali ma soprattutto CoopVoce e Poste Mobile.

Tale opportunità consente di avere minuti ed SMS senza limiti con un corrispettivo di giga pari a 200. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.