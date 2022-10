Il Gruppo Volkswagen (che comprende Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT e altri) ha registrato un calo significativo delle vendite globali nel primo trimestre del 2022.

Il segnale preoccupante è che a marzo il calo è stato ancora più alto, meno del 31,4%. Secondo il produttore tedesco, il motivo principale riguarda la crisi dei chip.

Nel caso delle vendite di veicoli completamente elettrici, il gruppo registra vendite di 99.100 unità nel primo trimestre, ovvero il 65% in più rispetto a un anno fa. È anche il 5,2% del volume globale totale.

La cattiva notizia è che la produzione di BEV è notevolmente limitata dal lato della produzione e il risultato del primo trimestre è inferiore rispetto ai quattro trimestri precedenti.

Se solo il gruppo fosse in grado di produrre più auto elettriche, sarebbe in grado di venderle facilmente, poiché il numero degli ordini è aumentato a circa 300.000 veicoli nella sola Europa occidentale.

Hildegard Wortmann, membro del consiglio di amministrazione del gruppo vendite ha detto: “La domanda per i nostri veicoli completamente elettrici è molto alta in tutto il mondo e il nostro portafoglio ordini è quindi ben riempito. L’aumento delle consegne di BEV sarebbe stato significativamente maggiore se non fosse stato per questa crisi.”.

Vendite del gruppo Volkswagen

Per riferimento, nel 2021 il Gruppo Volkswagen ha venduto un numero record di circa 762.400 veicoli elettrici plug-in (+80,6% rispetto ai 422.000 plug-in del 2020), ovvero l’8,6% (nuovo massimo) del volume totale (9.305.000; in calo del 4,5%).

La società è stata in grado di raddoppiare quasi le vendite di veicoli completamente elettrici raggiungendo un nuovo record di 452.900 e il 5,1% del volume totale (rispetto al 2,5% nel 2020). Le vendite di ibridi plug-in sono aumentate di circa il 61% a quasi 310.000:

BEV : circa 452.900 (+95,5% anno su anno) e quota 5,1%

: circa 452.900 (+95,5% anno su anno) e quota 5,1% PHEV: circa 309.500 (+61% anno su anno) e quota 3,5%

circa 309.500 (+61% anno su anno) e quota 3,5% Totale: circa 762.400 (+81% anno su anno) e quota 8,6%

Le vendite di BEV del Gruppo Volkswagen sono aumentate in tutti i principali mercati, ma il tasso di crescita più rapido è stato registrato in Cina, del 360,5% anno su anno (rispetto a un lento avvio delle vendite di ID. nel primo trimestre del 2021).

L’Europa rimane il mercato più grande per i veicoli elettrici del gruppo con una quota del 59%, rispetto al 29% in Cina e all’8% negli Stati Uniti.