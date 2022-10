Euronics riesce a stupire ancora una volta con una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, al cui interno si possono scoprire ottime offerte speciali, arricchite da prezzi bassissimi e dal risparmio sicuramente assicurato, ottimi per godere di tanta qualità, al giusto prezzo.

Il volantino, nel caso in cui foste interessati all’acquisto, dovete sapere che è finalmente attivo su tutto il territorio, ciò sta a significare che al giorno d’oggi sarà possibile recarsi praticamente ovunque in Italia, e godere ugualmente delle medesime riduzioni di prezzo, senza le classiche differenze legate ai soci di appartenenza, o similari.

Euronics: quanti sconti assurdi solo oggi

Le offerte del volantino Euronics lasciano tutti a bocca aperta, la campagna promozionale cattura l’attenzione di tutti gli utenti con una soluzione quasi inedita, ma comunque decisamente apprezzata.

I clienti prima di tutto non devono fare altro che recarsi in un negozio ed aggiungere al carrello prodotti per almeno 599 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica, o dalla quantità. Nel momento in cui avranno effettivamente superato tale soglia, potranno in cambio ricevere l’accesso ad una selezione di dispositivi disponibili a prezzi fortemente scontati.

Questi sono suddivisi in relazione alla fascia di appartenenza, 49, 99 o 129 euro, ma vi possiamo dire che comprendono Nintendo Switch, notebook, robot aspirapolvere, Apple Airpods e similari. Il cliente potrà acquistare solo uno dei suddetti a prezzo scontato per scontrino, non sarà possibile aggiungerne in quantità (giustamente).