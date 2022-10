MediaWorld ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale assolutamente assurda, dotata di prezzi fortemente più bassi del normale, e dal risparmio sicuramente di livello superiore.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, sono da ritenersi effettuabili solo ed esclusivamente nei negozi dell’azienda dislocati sul territorio nazionale, oppure affidandosi all’e-commerce, in questo modo si avrà la possibilità di godere di ottimi prezzi, anche senza doversi spostare dal divano di casa propria.

MediaWorld: le nuove offerte e tutti i prezzi del momento

I migliori smartphone sono in forte promozione da MediaWorld, la campagna promozionale vede offrire al consumatore finale il risparmio che stava aspettando, anche nel momento in cui dovesse finalmente decidere di mettere le mani sulla tecnologia di alto livello.

Gli smartphone sono il fulcro centrale della campagna promozionale, all’interno della quale è possibile pensare di acquistare un Galaxy S22+, al prezzo di soli 899 euro, ma anche modelli di fascia alta più economici. Quali possono essere Realme GT2 Pro, disponibile a 729 euro, un buon iPhone 12 a 779 euro, per finire con il bellissimo Oppo Find X5, disponibile all’acquisto a 699 euro.

Se volete dispositivi che costano molto meno non disperate, MediaWorld ha pensato anche a voi, sono in vendita tantissimi modelli economici, come Galaxy A33 e A53, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10, Realme 9 Pro+ e similari. Tutti gli acquisti sono effettuabili in negozio e online.