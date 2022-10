Lidl spazza letteralmente via Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la migliore soluzione su cui poter fare affidamento, nell’ottica comunque di spendere sempre poco, a prescindere dalla categoria merceologica.

I prezzi sono bassissimi ed alla portata di ogni consumatore che vorrà acquistare nel periodo, a patto però che sia disposto effettivamente a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio fisico, infatti ricordiamo che i prezzi attivati da Lidl non sono da considerarsi validi sul sito ufficiale.

Lidl: le offerte sono in super sconto solo oggi

Una campagna promozionale coi fiocchi è stata attivata in questi giorni da Lidl, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di godere di un risparmio importante, a partire ad esempio dall’acquisto di una friggitrice ad aria Termozeta, il cui prezzo finale è inferiore di poco agli 80 euro.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una importante selezione di accessori per la cucina in vendita a meno di 10 euro, tra questi sono disponibili, ad esempio, anche un tritatutto elettrico, acquistabile a 5,99 euro, una bilancia digitale elettronica, in vendita a soli 7,99 euro, oppure modelli simili.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, in modo da poter approfittare degli ottimi prezzi bassi. Le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza anche recandosi in prossimità della data di scadenza, dovreste ugualmente trovare disponibilità di prodotti in offerta.