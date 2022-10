Esselunga si riprende i clienti che gli altri rivenditori di elettronica le avevano “rubato”, con il lancio di una serie di offerte dai prezzi fortemente ribassati, ed assolutamente dal risparmio che raggiunge un livello decisamente elevato. Gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di qualità, senza doversi preoccupare della spesa finale che dovranno effettivamente sostenere.

Sempre nel medesimo volantino di Esselunga non mancano i beni alimentari, oltre alla tecnologia di cui vi parlavamo prima, per questo motivo in tutti i punti vendita potrete approfittare di numerosi sconti speciali che vi potranno aiutare a risparmiare anche sulla spesa più elementare. Tutti gli acquisti, però, dovranno sempre essere completati in negozio.

Esselunga: tantissime offerte con i prezzi più bassi

Il volantino di Esselunga abbraccia nuovamente la tecnologia con una campagna promozionale di tutto rispetto, al netto della promozione che la vede offrire al pubblico la possibilità di acquistare Fifa 23, nella variante per PS4 o per PS5, ad un prezzo scontato, si trovano anche altri sconti ugualmente molto interessanti.

Il primo tocca uno smartphone di fascia bassa, stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9C, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 145 euro, ma comunque in grado di garantire un risparmio importante e prestazioni di livello, grazie alla batteria da 5000mAh, il processore octa-core, un ampio display IPS LCD, ed un comparto fotografico di tutto rispetto. L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solo in negozio.