MediaWorld è pronta a dare battaglia alle altre aziende del territorio nazionale, mediante il lancio di un volantino che vuole sicuramente essere il primo della classe, per quanto riguarda sopratutto la disponibilità sul territorio, ed il quantitativo di sconti efettivamente raggiungibili.

Per spendere poco con MediaWorld non è assolutamente obbligatorio recarsi personalmente in negozio, sopratutto in un periodo delicato come il corrente, ma sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, il quale permette di avere la merce quasi gratis al proprio domicilio, senza varianti sulla categoria merceologica di appartenenza.

MediaWorld: grandiose offerte e prezzi ai minimi

Un volantino davvero interessante vi attende in tutti i negozi di casa MediaWorld, al suo interno si possono trovare tantissimi smartphone in promozione, con validità degli sconti fissati fino al 21 ottobre 2022.

I top di gamma sono giustamente coinvolti nella campagna, a partire ad esempio dal bellissimo Galaxy S22+, il prodotto può essere acquistato con un esborso finale di soli 899 euro, un prezzo di tutto rispetto per la categoria e la qualità dello smartphone. Volendo invece cercare di spendere un filo meno, restando comunque nella fascia alta, ecco arrivare i vari Oppo Find X5, disponibile a 699 euro, passando per Realme GT2 Pro, il cui prezzo è di 721 euro, oppure anche iPhone 12, acquistabile a 779 euro.

Tutti gli altri sconti sono applicati su modelli più economici, come Realme 9 Pro+, Redmi Note 10, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A53, Galaxy A33 e similari.