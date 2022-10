Continuano anche per questo mese di ottobre svariate offerte di telefonia mobile. Per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare operatore, in particolare, sono disponibili numerose offerte low cost proposte dal noto operatore telefonico italiano WindTre.

Passa a WindTre: ecco le offerte di portabilità disponibili ad ottobre

Per tutti coloro che magari hanno voglia di cambiare operatore per trovare una nuova offerta mobile conveniente c’è l’operatore telefonico WindTre. Per il mese di ottobre 2022, in particolare, è possibile passare all’operatore attivando diverse offerte di rete mobile. Eccone qui di seguito alcune attivabili principalmente da chi richiede la portabilità da alcuni operatori, tra cui Iliad.

WindTre GO Star+ Digital

Questa offerta comprende ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. Il costo del rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro.

WindTre GO 101 Star+ Digital Easy Pay

L’offerta in questione, a differenza della precedente, offre ogni mese ben 101 GB di traffico dati per navigare e poi sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. Anche in questo caso il costo è di 7,99 euro.

WindTre GO 150 Flash+ Digital Easy Pay

Questa offerta è ancora più interessante in quanto offre un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare. Sono infatti inclusi addirittura 150 GB e sempre minuti di chiamate e 200 SMS verso tutti i numeri. In questo caso il costo è di 8,99 euro al mese.

WindTre GO 100 Special+ Digital

Concludiamo infine con questa offerta. Sono compresi 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese.