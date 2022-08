Da qualche giorno l’operatore telefonico WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO 100 Top+. In particolare, l’operatore ha avviato una nuova campagna SMS per comunicare agli interessati la disponibilità di questa offerta.

WindTre propone ad alcuni ex clienti l’offerta WindTre GO 100 Top+

WindTre ha dunque deciso di dare ad alcuni suoi ex clienti la possibilità di attivare l’offerta mobile denominata WindTre GO 100 Top+. Quest’ultima era stata già proposta qualche settimana fa, ma ora l’operatore ha deciso di riproporla ad un’altra fetta di suoi ex clienti.

L’offerta WindTre GO 100 Top+, in particolare, offre ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo mensile dell’offerta è di soli 5,99 euro e sono offerti gratuitamente sia i costi per la scheda sim sia i costi di attivazione. Ecco qui di seguito l’esempio dell’SMS inviato da WindTre:

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e min illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro XX/XX. Info costi e privacy su windtre.it/go100toplus”.

L’offerta comprende gratuitamente anche alcuni servizi, tra cui la segreteria telefonica e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. Vi ricordiamo comunque che l’operatore telefonico arancione ha proposto in questi giorni l’attivazione di un’altra offerta a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori. Si tratta dell’offerta WindTre GO 150 Flash+. Quest’ultima include addirittura 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e sempre 200 SMS verso tutti.