Il colosso di contenuti in streaming Netflix, il prossimo 3 novembre 2022 lancerà il nuovo piano base con pubblicità al prezzo mensile di 5.49 euro.

Tutti i piani attualmente attivabili non subiranno variazioni di prezzo e rimarranno, ovviamente, privi di pubblicità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix lancia il piano Base con pubblicità

Tutti i nuovi iscritti alla piattaforma potranno attivare il nuovo Piano Base con Pubblicità al prezzo di 5.49 euro al mese, il Piano Base a 7.99 euro al mese, lo Standard a 12.99 euro al mese ed infine il Premium a 17.99 euro al mese. Indipendentemente dal piano scelto, sarà possibile disdire senza impegni o vincoli contrattuali in qualsiasi momento e direttamente online.

Con il nuovo piano Base con pubblicità, come già succede con il piano Base, è possibile guardare Netflix su un solo dispositivo supportato alla volta. Inoltre, in questa nuova versione con prezzo più basso rispetto agli altri piani, alcuni film e serie TV non saranno disponibili, la qualità video sarà fino a 720p/HD e non sarà possibile scaricare titoli. I giochi inclusi per dispositivi mobili sono disponibili senza limiti.

Il nuovo piano con pubblicità sarà disponibile dal 1° novembre 2022 in Canada e Messico, dal 3 novembre 2022, oltre in Italia, anche in Australia, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Corea, Regno Unito e Stati Uniti d’America (USA) e dal 10 novembre 2022 in Spagna, per un totale di 12 paesi. Voi cosa ne pensate? lo preferite rispetto al piano senza pubblicità o pur di non averla siete disposti a pagare qualche euro in più al mese?.