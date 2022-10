Unieuro raccoglie in un pazzesco volantino tutte le migliori offerte dell’ultimo periodo, garantendo al consumatore finale un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative, in questo modo è facile pensare di avere la meglio sui più grandi prezzi bassi disponibili ad esempio su Amazon.

Il risparmio è di casa da Unieuro, la campagna promozionale attuale risulta essere valida ed attiva in ogni negozio sul territorio, con acquisti effettuabili da chiunque sul territorio nazionale, e prezzi decisamente più bassi del normale, anche grazie alla piena disponibilità sul sito ufficiale. In questo caso, infatti, la spedizione verso il vostro domicilio sarà sempre gratuita, a prescindere dalla categoria merceologica, basterà spendere più di 49 euro.

Se volete le offerte Amazon in esclusiva, e tantissimi codici sconto gratis, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro shock: tantissimi sconti per tutti

I nuovi prezzi che Unieuro ha effettivamente deciso di mettere a disposizione del pubblico italiano sono assolutamente da capogiro, la maggior parte dei prodotti in promozione non costa più di 500 euro, parlando ovviamente della sola telefonia mobile, un forte segnale di apertura verso gli utenti meno abbienti, e coloro che puntano al miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Il prodotto su cui dovreste puntare maggiormente è senza dubbio lo Xiaomi 12 Lite, un best buy assoluto per la qualità delle specifiche tecniche e le performance, nonché comunque un prezzo di 499 euro. Rientrando nei 350 euro, si possono ad ogni modo scoprire anche numerosi altri modelli in offerta, come Oppo Reno8 Lite, Redmi 10C, Oppo A96, Realme C21Y o anche Galaxy A53e.