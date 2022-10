L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente modificato il periodo di lancio per il servizio VoLTE, che arriverà entro i primi tre mesi del 2023. Potrebbe arrivare anche il 5G, ma su questo ancora non ci sono dichiarazioni.

Nel numero di Ottobre 2022 della rivista mensile Consumatori di Coop, dedicata ai soci della cooperativa, è stato annunciato che il servizio VoLTE dell’operatore virtuale CoopVoce arriverà entro i primi 3 mesi del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: ecco quando lancerà il VoLTE

Anche in seguito all’avvio dello spegnimento del 3G, tuttora in corso negli ultimi comuni e la cui conclusione è prevista per il 15 Ottobre 2022, CoopVoce era rimasto l’unico degli operatori virtuali sotto rete TIM a non aver ancora annunciato il VoLTE. Nonostante ciò, nella sua informativa dedicata proprio allo switch off della rete 3G, già da tempo l’operatore Full MVNO lascia intendere che l’assenza del VoLTE potrebbe essere solo temporanea.

L’operatore indica infatti che la navigazione internet in contemporanea alle chiamate non sarà garantita soltanto per un periodo di tempo. All’interno del nuovo articolo nella rivista, il direttore di CoopVoce Massimiliano Parini sintetizza il servizio VoLTE come di seguito: “In sintesi col nuovo servizio VoLTE la voce funzionerà con la rete 4G: migliorerà la qualità del suono, le telefonate saranno più chiare, la connessione più potente. Cosa che tra l’altro consentirà un risparmio del consumo della batteria“.

Sostanzialmente, quando CoopVoce abiliterà il VoLTE per i suoi clienti, gli smartphone compatibili con il servizio potranno infatti effettuare e ricevere chiamate su rete 4G, evitando lo “switch” verso la rete 2G e guadagnando anche una qualità vocale in alta definizione.