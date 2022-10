Api: gli insetti capaci di aprire una bottiglia di aranciata

Niente zucchero per le api? No problem, ci pensano da sole e si arrangiamo come meglio possono. La questione sembra tratta da un libro fantasy e invece è la pura realtà: la specie ad oggi fortunatamente protetta sarebbe riuscita ad aprire una bottiglia di Fanta chiusa, in completa autonomia. È possibile? Assolutamente sì, dopotutto si sa, l’unione fa la forza.

Api: il segreto dietro la loro intelligenza

Non ci credete? Sbagliate di grosso. La dimostrazione concreta risale al 2021, quando qualcuno pubblicò su Twitter il video di una coppia di api mentre svitavano (otticamente) il tappo di una bottiglia per raggiungere la Fanta all’interno.

Chiedersi come sia possibile che due semplici api siano state in grado di capire cosa ci fosse in una bottiglia chiusa è completamente lecito. A questo però noi vi rispondiamo citando l’intelligenza, che per quanto un cervello sia piccolo, sarà capace di fare grandi cose. Come nel caso degli insetti a strisce in questione, appunto.

In uno studio passato è emerso che le api siano capaci persino di utilizzare degli strumenti per arrivare ai loro scopi. Questo un tempo veniva attribuito solo agli esseri umani, ma ha poi raggiunto anche i primati, accanto a mammiferi marini e uccelli. È assurdo ma ora possiamo dire con certezza che molte specie hanno la capacità di immaginare il possibile uso attribuibile ad un oggetto per raggiungere un fine.

Non è un caso se Virgilio ne parlava anche nelle sue opere. Egli diceva che le api nascondevano un mistero, il mistero della loro intelligenza, quello del coraggio, della loro concordia, e facevano quindi parte di un’Anima universale o “Anima mundi”.