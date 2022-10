Twitter sta intensificando i suoi tentativi di censurare le informazioni sensibili al fine di impedire agli utenti di età inferiore ai 18 anni di leggere contenuti impropri, richiedendo agli utenti di verificare le loro date di nascita. L’azienda ha affermato che sta gradualmente implementando una funzionalità che vieterebbe i tweet importanti a meno che gli utenti non abbiano una data di nascita legata ai loro account e non abbiano più di 18 anni.

‘Stiamo continuamente ripetendo i nostri sforzi per offrire agli utenti più scelta e controllo sulla loro esperienza su Twitter, oltre a renderla più sicura per tutti’. ‘Stiamo gradualmente implementando uno strumento per aiutare a filtrare alcune informazioni sensibili da utenti di età inferiore ai 18 anni o che non hanno fornito la loro data di nascita’, ha detto a TechCrunch una portavoce dell’azienda.

Twitter aggiorna la sua piattaforma

Twitter non ha detto se questa funzionalità sarà disponibile a livello internazionale. Inoltre, i clienti hanno espresso preoccupazione per le politiche sullaprivacy dell’azienda, poiché la richiesta di inserire la data di nascita per accedere a informazioni sensibili afferma che i dati potrebbero essere utilizzati per pubblicità mirata.

Sebbene Twitter non consenta agli utenti di età inferiore ai 13 anni di unirsi alla rete, molti lo fanno. Di conseguenza, richiedere agli utenti di verificare autonomamente la propria età è una soglia estremamente bassa per uno strumento di filtraggio dei contenuti. Secondo un recente sondaggio pubblicato dall’autorità di regolamentazione delle comunicazioni del Regno Unito Ofcom, un terzo dei minori mente sulla propria età per sembrare 18 anni o più sui propri siti di social media.

Il materiale per adulti, la violenza grafica, l’eccesso di sangue e le immagini che incitano all’odio sono tutti vietati dalle norme sui contenuti sensibili di Twitter. Sebbene l’azienda non vieti apertamente il materiale pornografico, richiede che coloro che lo pubblicano lo designino come sensibile e regolino le impostazioni del proprio account per riflettere la pubblicazione di contenuti sensibili. Twitter vieta inoltre agli utenti di pubblicare materiale esplicito, anche se non viola le linee guida dell’azienda, sull’immagine dell’intestazione, sulla foto del profilo o tramite video live.