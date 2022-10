Conad risorge con un volantino davvero molto interessante, addirittura ricchissimo di offerte speciali, con prezzi che tutti noi dovremmo saper cogliere al volo, nell’ottica comunque di godere di un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

L’idea della corrente campagna promozionale è di spingere gli utenti all’acquisto con prezzi decisamente ridottissimi, in questo modo si avrà la certezza di godere di un risparmio importante, ed allo stesso tempo non si è obbligati a rinunciare alla qualità generale. Gli acquisti, ad ogni modo, dovranno necessariamente essere completati in ogni negozio sul territorio.

Conad: tanti sconti e prezzi mai visti

Prezzi mai visti per tutti gli utenti da Conad, arrivano in questi giorni tantissimi prodotti in forte promozione rispetto al listino originario. Osservando il volantino da vicino, ad esempio, notiamo la possibilità di acquistare un decoder per il digitale terrestre 2.0, di marca I-Can, ad un prezzo ridottissimo, poiché basteranno soli 29 euro per il suo acquisto definitivo.

Volgendo l’attenzione al mondo della cucina, possiamo trovare un aspirabriciole di Ariete, in vendita a 24,90 euro, ma anche altri prodotti legati al benessere ed al fai-da-te. In particolare notiamo la presenza di una piastra elettrica Babyliss, disponibile a soli 19 euro, passando anche per tagliacapelli Philips, acquistabile a 24,90 euro, oppure finendo su un buon trapano a batteria, il cui prezzo si aggira attorno ai 59 euro.

Tutti questi sconti, come anticipato del resto, sono attivi solo in negozio.