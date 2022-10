Esselunga propone una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta occasione per accedere ai prodotti che più si desiderano, senza mai dover comunque versare cifre troppo elevate per l’acquisto definitivo, a prescindere comunque dalla dislocazione territoriale.

La differenza con gli altri rivenditori sta proprio in questo, ovvero nella possibilità di godere delle medesime offerte a prescindere dalla provenienza, tutti i prezzi sono uguali identici in Italia, con accessibilità garantita e scorte teoricamente più che adeguate alla richiesta finale della community italiana.

Ricevete le migliori offerte Amazon Prime Day sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram ufficiale, scopritelo qui.

Esselunga: quali sono i prodotti migliori in offerta

L’attenzione di Esselunga si posa nuovamente sul mondo degli smartphone, proprio in questi giorni l’azienda ha deciso di rinnovare la campagna promozionale, garantendo al pubblico un risparmio ben superiore alle aspettative. Il modello disponibile nei negozi fisici in Italia non è altro che lo Xiaomi Redmi 9C, un terminale che appartiene sicuramente alla fascia bassa, ma che allo stesso tempo pare essere in grado di garantire discrete prestazioni generali, ad un prezzo finale corrispondente a soli 145 euro.

Leggendo, ad esempio, la scheda tecnica, notiamo la presenza di un display da 6,53 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, nonché 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori, di cui il principale è da 13 megapixel, per finire con una batteria da 5000mAh, la quale supporta ricarica rapida a 10 watt.