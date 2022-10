Lidl non vuole ammettere repliche dalle dirette rivali del territorio nazionale, per questo motivo ha lanciato una speciale campagna promozionale che punta ad avere la meglio su tutti, con prezzi decisamente più bassi di quanto originariamente previsto.

Il risparmio è di casa da Lidl, grazie sopratutto ad una serie di ottime offerte attivate dall’azienda nei punti vendita fisici in Italia. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili nella variante no brand, nel caso in cui comunque si dovesse acquistare uno smartphone.

Lidl: tanti prezzi bassi a disposizione per tutti

Offerte davvero spettacolari sono state attivate nel periodo da Lidl, arrivano infatti incredibili prezzi molto più bassi del normale, sull’acquisto di numerosi prodotti di tecnologia generale, anche di fascia più o meno bassa.

La cifra minore da spendere tocca sicuramente i 5,99 euro necessari per l’acquisto di un piccolo tritatutto elettrico, un prodotto consigliato per un piccolo quantitativo di pietanze. La spesa sale a 7,99 euro nel momento in cui si volesse acquistare una bilancia digitale, accessorio fondamentale per la cucina, senza però dimenticarsi anche della friggitrice ad aria, un prodotto molto alla moda e richiestissimo dal pubblico, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 79 euro.

Riducendo invece la spesa, nel mezzo in pratica, incrociamo da una parte la macchina sottovuoto da 29 euro, e dall’altra il tritacarne a 49 euro, entrambi comunque di marche molto interessanti in Italia.