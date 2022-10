Le smart TV realizzate da Samsung sono tutte accomunate da un particolare molto importante. I device sono spinti da un sistema appositamente sviluppato e denominato Tizen OS che permette così di creare un ecosistema di servizi.

Fino ad ora, Tizen OS è stato un sistema utilizzato in esclusiva da Samsung sulle proprie smart TV, ma la situazione sembra destinata ad evolversi. Il brand coreano ha annunciato l’avvio di un programma di licenze che permetterà ad altri produttori di utilizzare il sistema operativo.

Il sistema di licenze e partnership prende il nome di Original Development Manufacturing (ODM) e tra le aziende che hanno già confermato la propria partecipazioni figurano HKC, Atmaca e Tempo, Bauhn, Linsar, Sonny e Vispera. Alcuni di questi brand inizieranno a commercializzare prodotti in Europa e in Italia entro la fine del 2022.

Samsung vuole espandere le potenzialità di Tizen OS permettendo ad altri produttori di utilizzare il proprio sistema operativo

Samsung ha creato Tizen OS in collaborazione con Linux nel 2021 e da allora è diventato il sistema di riferimento per tutte le smart TV del produttore. Il sistema operativo ha raggiunto oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo e, con l’arrivo del programma di partnership ODM questa cifra aumenterà sicuramente.

Infatti, i brand facenti parte dell’accordo potranno utilizzare Tizen OS ed avere accesso a soluzioni di fascia alta per le smart TV, una interfaccia moderna oltre a feature e strumenti dedicati. Tra queste spiccano certamente i canali Samsung TV Plus, la Universal Guide e il supporto costante dell’assistente vocale Bixby.

Attraverso l’assistente, gli utenti potranno chiedere di guardare un determinato programma o canale oppure eseguire ricerche di vario tipo. L’obiettivo di Samsung è quello di ampliare le potenzialità del proprio sistema operativo e siamo certi che a breve arriveranno nuovi brand che sceglieranno la soluzione coreana.