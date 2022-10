Dragon Ball è forse l’anime più famoso ed amato in Italia in quanto ha accompagnato generazioni di adolescenti alla ricerca delle Sfere del Drago. Di conseguenza, il personaggio di Goku è uno dei più iconici e facilmente riconoscibili.

Ecco quindi che vedere anche solo una foto in cui Goku non ha i lineamenti classici a cui siamo abituati, potrebbe causare qualche problema di percezione. Se a questo si aggiunge la possibilità di un reboot di Dragon Ball, riscrivendo la storia del giovane Sayan, ecco che immediatamente scatta la polemica.

L’utente Kudousushi ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae il giovane Goku realizzato in grafica 3D. Nella parte bassa dell’immagine, si nota in maniera piuttosto evidente il logo Dragon Ball: New Journey, possibile nome della serie TV, oltre al logo di Disney+.

Da semplice fan-art, l’immagine in grafica 3D di Goku è diventata un caso in quanto associata ad una serie Disney+ su Dragon Ball mai esistita

We dont want this ugly ass Goku.😭 pic.twitter.com/TxCs0ZyTDm — kudou 🍥 (@kudousushi) October 2, 2022

Questa immagine ha scatenato il popolo di internet in quanto il cinguettio è diventato immediatamente virale. Nel momento in cui si sta scrivendo sono stati raggiunti e superati i 7.000 Retweet e i 120.000 like sulla piattaforma.

Tra chi sostiene il progetto e chi invece non lo tollera assolutamente, gli utenti hanno continuato ad esprimere la propria opinione. Per fortuna si è arrivati ad una soluzione che sembra definitiva.

La presunta serie Dragon Ball: New Journey non esiste e non arriverà mai ne su Disney+ né altrove. Infatti, l’immagine di Goku è una fan-art realizzata dall’utente VaanRose per un progetto personale.