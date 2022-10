WindTRE è gratis con la nuova GO Unlimited che offre giga senza limiti

Esistono diversi gestori che durante l’ultimo periodo si stanno concentrando molto su quella che sarà la prossima campagna invernale. Le promozioni telefoniche mobili risulteranno ancora una volta quelle più sottoscritte, visto che l’utente medio ormai ha nella sua forma mentis l’obiettivo di avere il meglio ma per pochi euro.

Contrariamente a quello che qualcuno potrebbe pensare, tutto ciò può essere raggiunto, semplicemente ottenendo l’offerta giusta da parte del gestore giusto. Tra i migliori in assoluto, e di certo non è un mistero, c’è WindTRE. Fin da prima che i due gestori si unissero insieme per creare questa nuova collaborazione sotto un solo nome, entrambi riuscivano a conciliare il meglio all’interno delle promozioni mobili. Oggi non ci sono dubbi sul fatto che risulti proprio WindTRE quello a proporre i migliori compromessi tre minuti, SMS, giga e prezzo finale. A destare tantissima attenzione ma allo stesso tempo stupore, ci ha pensato l’ultima offerta proposta ai vecchi clienti del gestore.

WindTRE: con l’ultima offerta leader delle pubblicità in TV, gli utenti possono rientrare con giga senza limiti a loro disposizione

Non serve molto per capire che l’ultima promozione proposta da WindTRE risulta la migliore in assoluto. Stiamo parlando di contenuti senza limiti con tante altre opzioni all’interno.

La nuova GO Unlimited Star+ è quanto di meglio c’è in giro, anche per via del prezzo che corrisponde a soli 7,99 € al mese per sempre. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi e mobili, SMS senza limiti ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web usando la connessione in 4G.