WindTRE batte nettamente TIM e Iliad con tutto gratis: i giga sono illimitati

Le nuove offerte proposte dai gestori concorrenti hanno messo in allarme i più grandi, quelli che da sempre dominano nel mondo telefonico italiano.

Come volevasi dimostrare, WindTRE non sarebbe mai rimasto a guardare gli altri provider suddividersi le grandi fette del mercato della telefonia mobile italiana. Questo gestore infatti sta cercando di fare leva sulla grande insoddisfazione delle persone che stanno cercando di abbandonare il loro provider di fiducia.proprio per tale motivo, come tutti ormai si aspettavano, sono arrivate alcune proposte di rientro verso la vecchia clientela che in alcuni casi ha ceduto ben volentieri alle avance di WindTRE. Proprio qui in basso le potete trovare tutte disponibili.

WindTRE è uno dei migliori gestori del momento: l’offerta che sta girando anche in pubblicità offre tutto senza limiti per un prezzo irrisorio

Effettivamente sarebbe molto difficile passare sopra all’ultima proposta, quella che veste i panni dell’ultima GO Unlimited Star+. Questa nuova soluzione rappresenta davvero il meglio che c’è sul mercato della telefonia mobile, come dimostra l’ultima pubblicità in TV. Al suo interno gli utenti che rientrano a far parte di WindTRE possono trovare davvero tutto per un prezzo che consiste in soli 7,99 € al mese.

Ecco la soluzione migliore che permette ogni mese di avere minuti illimitati verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso in Italia e in Europa, SMS senza alcun limite verso tutti ma come punto forte e quello dei giga illimitati per navigare sul web sfruttando la rete 4G. Ricordiamo che per beneficiare di questa offerta, dovrete essere contattati in privato dal gestore.