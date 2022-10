Eurospin si ritrova a battere Unieuro con il lancio di una serie di ottime offerte, atte a ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere in fase d’acquisto.

I prezzi bassi sono assolutamente convenienti sulla maggior parte dei prodotti, a patto che comunque il consumatore che vorrà ricorrere all’acquisto sia disposto a recarsi personalmente in un negozio fisico, in quanto al giorno d’oggi la medesima campagna promozionale non risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Eurospin: tanti prezzi bassi e sconti da paura vi attendono

Con queste offerte del volantino Eurospin, gli utenti sono davvero liberissimi di risparmiare decisamente di più del previsto, anche se comunque si approcciano ad una categoria non sempre richiestissima dal pubblico, quella relativa al benessere personale.

Il primo focus è mirato verso la popolazione più anziana, ovvero consumatori che al giorno d’oggi vogliono essere supportati dalla tecnologia, pur non essendone molto avvezzi. Ecco allora che possiamo trovare un buon cellulare Majestic, disponibile a 39 euro, come anche la sveglia digitale, sempre della stessa marca, il cui prezzo è di 12,99 euro.

Mantenendo lo stesso filo conduttore della cura personale e del benessere, l’occhio cade irrimediabilmente sul misuratore di pressione da braccio, il quale viene proposto in due interessanti varianti: smart, controllabile da applicazione e con voce integrata, a 39 euro, oppure il modello standard, il cui prezzo scende a 19 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende nel periodo corrente da Eurospin.