Gli utenti che utilizzano WhatsApp sono in pericolo. Infatti, pare che stia girando una mail inviata dalla compagnia di messaggistica, ma che in realtà è falsa e nasconde una truffa molto subdola. Dopo che gli utenti l’hanno ricevuta, viene richiesto alle vittime di scaricare il backup delle chat per non perderle.

All’interno del messaggio viene trasmesso un link all’interno dove è possibile accedere e, di recente, gli utenti hanno anche segnalato l’oggetto e il messaggio della mail: “Download del file di backup delle chat per non rischiare di perdere le nostre conversazioni”.

Come riportato anche da Tgcom24, questo è un altro tentativo di phishing che ha come scopo sempre lo stesso: sottrarre quanti più dati possibili agli utenti al fine di usarli per scopi illegali. Scopriamo maggiori dettagli a riguardo.

Perché non aprire il messaggio: le conseguenze e qualche dritta su come riconoscere le truffe

Come detto poc’anzi, la cosa fondamentale è non aprire la mail e non scaricare il file per nessun motivo. Altrimenti, verrà installato nel nostro smartphone un malware capace di eliminare ogni dato presente sul nostro dispositivo, per poi copiarli e trasmetterli ai malfattori.

Se abbiamo un antivirus non dobbiamo preoccuparci, sarà stesso lui a rilevare l’anomalia. Infatti, le mail autentiche di WhatsApp vengono inviate con il dominio “whatsapp.com” all’interno. Invece, queste mail avevano come dominio “whatsappweb.com“, dunque falso.

Una serie di dettagli che, se notati, possono davvero fare la differenza. Inoltre, cosa non meno importante, non dobbiamo assolutamente condividere i nostri dati personali e bancari con nessuno e dobbiamo sempre accertarci della validità dei nomi e dei domini che ci contattano.