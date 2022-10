Degli esperti in sicurezza informatica hanno scovato ben 85 app coinvolte in frodi pubblicitarie, “adware” nello specifico. Le app si dividono tra App Store di iOS e 75 del Google Play Store di Android, rispettivamente 10 e 75. In tutto, queste hanno registrato ben 13 milioni di download e rientrano in una campagna chiamata “Scilla”.

“Gli analisti ritengono che Scilla sia la terza ondata di un’operazione trovata nell’agosto 2019 e soprannominata “Poseidone”. La seconda ondata, apparentemente dallo stesso attore di minacce, si chiamava “Cariddi” ed è culminata verso la fine del 2020″. Questo è ciò che si legge nel rapporto pubblicato da Bleeping Computer e diffuso dai ricercatori di Satori Threat Intelligence di Human.

App pericolose su App Store e Play Store: ecco quali dovete assolutamente evitare

Le 10 app presenti su App Store da evitare assolutamente (o da disinstallare il prima possibile) sono:

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

– com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568) Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

– com.run.bridge.race (id1584737005) Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

– com.shinning.gun.ios (id1588037078) Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

– com.racing.legend.like (id1589579456) Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

– com.rope.runner.family (id1614987707) Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

– com.wood.sculptor.cutter (id1603211466) Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

– com.fire.wall.poptit (id1540542924) Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

– wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403) Tony Runs – com.TonyRuns.game

Ecco alcune delle app Android da evitare:

Super Hero-Save the world! – com.asuper.man.playmilk

– com.asuper.man.playmilk Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames

– com.different.ten.spotgames Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new

– com.find.five.subtle.differences.spot.new Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play

– com.huluwagames.dinosaur.legend.play One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi

– com.one.line.drawing.stroke.yuxi Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong

– com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

Gli esperti hanno informato tempestivamente sia Apple che Google, le quali hanno provveduto a rimuovere le applicazioni malevoli dai loro rispettivi Store.

È importante precisare che in questo caso non parliamo di malware pericolosi, bensì di altri virus che mostrano solo degli annunci pubblicitari ingannevoli. È altrettanto importante chiarire che anche queste possono portare a dei malware capaci di infettare i nostri cellulari.