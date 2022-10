Panorama regala la tecnologia: solo oggi impazzisce con offerte al 90%

In questo periodo è difficile per chiunque contrastare un colosso del genere. Il nome è Panorama, azienda che sta battendo tutti i visti i prezzi proposti soprattutto all’interno dell’ultimo catalogo di ottobre.

Panorama mette all’interno del suo volantino la concorrenza in netta difficoltà con prezzo strepitosi: ecco cosa c’è ad ottobre

Molto complicato sarà anche questa volta per la concorrenza riuscire a battere un colosso come Panorama, azienda che nell’ultimo periodo è riuscita a dare del filo da torcere anche ai più grandi nel settore.

Il merito è certamente delle proposte all’interno dei suoi negozi ma anche sul sito ufficiale. Tutto questo è testimoniato dai volantini pubblicitari che mettono in risalto prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza, soprattutto per gli elettrodomestici e tutto quello che va utilizzato all’interno dell’ambiente domestico.

In primo luogo, proprio all’interno dell’ultima volantino di Panorama, sono proposte soluzioni come una friggitrice ad aria del marchio Jocca. Qui lo sconto è del 20% e riguarda una versione da 2,2 litri di capienza. Stiamo parlando della disponibilità di 1000 pezzi, tutti al costo di 39,99 €. Ovviamente ci sono anche altre offerte molto interessanti, basta andare avanti con le pagine per rendersene conto. Ecco alcune stufe utili per la casa e per l’inverno che si avvicina seppur a piccoli passi. Stiamo parlando di soluzioni che partono da soli 10,99 € per arrivare ad un massimo di 29,99 €.

Per quanto riguarda la garanzia, Panorama rende tutto molto più semplice con un periodo di due anni. Potrete dunque riferirvi al vostro negozio di fiducia per procedere alla riparazione di un qualsiasi guasto di fabbrica.